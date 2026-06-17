Белорусская федерация футбола прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

АБФФ сообщила президентам ФИФА и УЕФА об ударе ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Белорусская федерация футбола (АБФФ) в Telegram-канале прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, в котором находились участники детской футбольной команды из этой страны.

«По имеющейся на данный момент информации, в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых — дети. В результате инцидента погибла женщина из сопровождения группы, семь человек пострадало, один находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В АБФФ добавили, что организация проинформировала о произошедшем президентов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле», — отметили в АБФФ.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на отдых в Геленджик.

