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Канцлер Германии оценил возможность запуска «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что сейчас далеко до запуска «Северного потока-2»
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил возможность запуска российского газопровода «Северный поток-2», заявив, что «мы сейчас далеко от этого». Его слова приводит РИА Новости.

Также канцлер Германии отвечая на вопрос о том, означает ли позиция Берлина по «Северному потоку-2», то, что газопровод не будет запущен, заявил, что сейчас никто не может сделать прогноз.

Во вторник, 22 февраля, Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» по распоряжению Шольца. Решение последовало за признанием независимости Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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