Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали последствия от ввода российских сил в Донбасс

В администрации США заявили, что ввод российских сил в Донбасс не станет новым шагом РФ

Фото: Shutterstock

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что американские власти не считают ввод российских сил в Донбасс новым шагом России, который повлечет за собой последствия со стороны Запада. Слова чиновника передает ТАСС.

«Однако я хочу напомнить <...> всем участникам брифинга, что вхождение российских сил в Донбасс само по себе не было бы новым шагом», — подчеркнул он. Сотрудник администрации также выразил мнение, что «силы России находились в Донбассе в течение последних восьми лет», несмотря на отрицание военного присутствия со стороны Москвы.

С точки зрения чиновника, с помощью признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россия обеспечит присутствие своих сил в Донбассе «более открытым образом».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
В Никарагуа заявили о поддержке ДНР и ЛНР идеи вхождения в состав России
Никарагуа поддержала признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Британцам два года пришлось жить в доме с трупом
В США назвали последствия от ввода российских сил в Донбасс
В США заявили о подготовке России к «военным действиям» на Украине
51-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном мини-платье и восхитила фанатов
Москвич рассказал о борделях в знаменитом «доме-корабле»
Турция назвала неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.