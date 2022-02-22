В США назвали последствия от ввода российских сил в Донбасс

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что американские власти не считают ввод российских сил в Донбасс новым шагом России, который повлечет за собой последствия со стороны Запада. Слова чиновника передает ТАСС.

«Однако я хочу напомнить <...> всем участникам брифинга, что вхождение российских сил в Донбасс само по себе не было бы новым шагом», — подчеркнул он. Сотрудник администрации также выразил мнение, что «силы России находились в Донбассе в течение последних восьми лет», несмотря на отрицание военного присутствия со стороны Москвы.

С точки зрения чиновника, с помощью признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россия обеспечит присутствие своих сил в Донбассе «более открытым образом».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса.

