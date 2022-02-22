В Госдуме оценили слова Борреля про санкции и шопинг в Милане для депутатов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что санкции против России помешают шопингу в Милане для депутатов. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления ставят крест на межпарламентском диалоге Москвы и Евросоюза, поэтому пути переговоров будут найдены вне Европы. Он также уточнил, что в Госдуме завершилось формирование 67 межпарламентских групп сотрудничества, в которые входит и множество европейских стран.

«Мы не можем шопингу в Милане противопоставить жизни людей в ЛНР и ДНР. Если Боррель это считает равноценным, то он далек от того, что происходит сейчас в геополитике. Прошло то время, когда была тоска по европейским городам», - заключил Шхагошев.

Ранее Боррель прокомментировал санкции против России после ее признания ДНР и ЛНР. Глава евродипломатии добавил, что санкции Евросоюза запретят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

