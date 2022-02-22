Спецназ США покинул Украину

Отряды сил спецназначения США покинули Украину. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила в своем Twitter-аккаунте корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран.

Как рассказал журналистке представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, американские спецназовцы вылетели из Львова. Других подробностей он не привел.

В то же время другой источник CNN сообщил, что последней миссией сил спецназначения США на Украине было сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью.

Ранее стало известно, что американские власти обязали сотрудников посольства США на Украине перебираться на ночь в Польшу из соображений безопасности, а утром выезжать обратно.