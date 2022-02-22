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Сотрудников посольства США на Украине обязали ночевать в другой стране

Госдеп сообщил о планах сотрудников посольства США на Украине ночевать в Польше

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Сотрудников американского посольства на Украине обязали перебираться на ночь в Польшу из соображений безопасности, а утром выезжать обратно. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия», — говорится в документе.

Ранее о подготовке к вывозу американского диппредставительства на Украине из Львова в Польшу сообщило агентство Bloomberg.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Марина Совина
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