Сотрудников посольства США на Украине обязали ночевать в другой стране

Сотрудников американского посольства на Украине обязали перебираться на ночь в Польшу из соображений безопасности, а утром выезжать обратно. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия», — говорится в документе.

Ранее о подготовке к вывозу американского диппредставительства на Украине из Львова в Польшу сообщило агентство Bloomberg.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.