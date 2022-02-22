Самый большой в мире паук проехал зайцем тысячи километров и перепугал рабочих

Ядовитый паук-охотник случайно приехал в английский город Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, из Китая. Об этом сообщает The Mirror.

Самого большого паука в мире обнаружили в Великобритании после того, как он проехал зайцем восемь тысяч километров в судоходном контейнере. Членистоногое провело в контейнере около месяца.

Когда рабочие вскрыли контейнер, огромный паук так сильно перепугал их, что они разбежались. Представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными поймали паука. Членистоногое доставили в центр передержки животных, где оно находится под присмотром специалистов.

Размах ног этих пауков может достигать 30 сантиметров. Пауки-охотники питаются птицами и ящерицами. Укус паука-охотника не смертелен для человека, но может вызвать учащенное сердцебиение, тошноту и головные боли.

Пауки-охотники не плетут паутин. Они предпочитают выслеживать и убивать свою добычу. Эти членистоногие обитают в Австралии, Африке, Азии, в Средиземноморском бассейне, Южной и Северной Америках.

Поскольку этот вид чужд для Англии, выпустить паука в дикую природу или позволить ему сбежать было бы нарушением закона.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, нашла в комнате дочери десятки пауков. Вид членистоногих напугал многих пользователей соцсетей.

