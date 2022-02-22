Путин выразил надежду на решение спорных вопросов по ДНР и ЛНР путем переговоров

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все спорные вопросы по границе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут разрешены путем переговоров. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого идет на YouTube.

По его словам, в настоящее время это сделать невозможно, так как боевые действия там до сих пор продолжаются, кроме того, они имеют тенденцию к обострению. Однако в будущем это получится, подчеркнул глава государства.

Указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. Принять это решение ему рекомендовали члены Совета безопасности России в полном составе.

Заседание Совбеза состоялось после того, как днем ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой признать суверенитет республик.