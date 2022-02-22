Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин выразил надежду на решение спорных вопросов по ДНР и ЛНР путем переговоров

Путин заявил, что рассчитывает решить спорные вопросы по ДНР и ЛНР путем переговоров

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все спорные вопросы по границе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут разрешены путем переговоров. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого идет на YouTube.

По его словам, в настоящее время это сделать невозможно, так как боевые действия там до сих пор продолжаются, кроме того, они имеют тенденцию к обострению. Однако в будущем это получится, подчеркнул глава государства.

Материалы по теме:
«Документы могут вступить в силу уже сегодня» Госдума единогласно одобрила соглашение с ДНР и ЛНР
«Документы могут вступить в силу уже сегодня»Госдума единогласно одобрила соглашение с ДНР и ЛНР
00:00
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера

Указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. Принять это решение ему рекомендовали члены Совета безопасности России в полном составе.

Заседание Совбеза состоялось после того, как днем ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой признать суверенитет республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Посольство США на Украине высмеяли в сети за «сравнение» Москвы и Киева
Пассажиры круизных лайнеров поделились самыми непристойными историями из поездок
Власти ДНР сообщили о покушении на бывшего министра обороны
В Германии призвали отказаться от российского газа
Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО
Россиянка получила срок за задушенного при детях мужа
Стилист перечислила выдающие богатого человека предметы гардероба
Политолог предрек символические санкции за ввод российских войск в Донбасс
Раскрыт загадочный механизм работы нейронов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.