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Оценены последствия событий на Украине для мировой энергетики

Эксперт Fitch не исключил роста цен на нефть значительно выше уровня в $100 за баррель

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Актуальная геополитическая напряженность вносит дополнительный вклад в рост цен на нефть, и дальнейшие последствия для мирового рынка будут зависеть от развития событий вокруг Украины, заявил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Если дальнейшей эскалации не будет, а санкции не затронут энергетический сектор, то геополитическая премия в цене на нефть, которая составляет около 15 долларов за баррель, сойдет на нет, оценивает эксперт. Если же ситуация пойдет по противоположному сценарию, а ограничения коснутся российского экспорта нефти, то цена может «потенциально значительно превысить» уровень 100 долларов за баррель, не исключил Маринченко.

Специалист объяснил, что сейчас доля России на мировом нефтяном рынке превышает десять процентов, и заменить российские поставки нечем. По словам Маринченко, свободных мощностей, в особенности с учетом восстановления спроса, остается немного, даже в том случае, если будут сняты санкции с Ирана.

Brent от TradingView

К моменту написания материала стоимость нефти Brent находится на уровне выше 99 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На геополитических опасениях в Европе также дорожает газ, стоимость превышает 900 долларов за тысячу кубометров.

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Платон Щукин
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