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Среда обитания

Британцам два года пришлось жить в доме с трупом

В квартире лондонского дома обнаружили тело умершей два года назад женщины

Фото: Ed Sykes / Reuters

В одном из домов в Британии нашли труп женщины. Гражданка Соединенного королевства умерла в своей квартире два года назад. За этот период ее соседи неоднократно обращались в полицию и коммунальную службу, однако их жалобы на неприятный запах долгое время игнорировали, сообщает The Mirror.

Жильцы трехэтажного дома в районе Пекхем впервые обратились в жилищную ассоциацию с просьбой проверить квартиру соседки в 2019 году и впоследствии несколько раз жаловались на сильную вонь. Подозрения также вызывали переполненный почтовый ящик женщины и сильная задержка арендной платы. В 2020 году рядом с квартирой появилось уведомление о плановой проверке газового оборудования — владелица жилья не открыла инспекции дверь. О том, что никто не выходит из квартиры, также свидетельствовал перекрывший в нее вход велосипед — транспорт не передвигали с тех пор, как он там появился.

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2 февраля

Правоохранительные органы посчитали, что оснований для взлома квартиры женщины нет. «Пришедшие с проверкой сотрудники говорили, что многие уехали из Лондона во время пандемии, и наша соседка могла поступить так же», — рассказал один из жильцов. Только 18 февраля полиция открыла дверь и обнаружила тело, почти полностью разложившееся до скелета. Представитель правоохранительных органов заявил, что смерть женщины не показалась его коллегам подозрительной.

Ранее в Италии полицейские обнаружили умершую за столом в своей квартире пенсионерку, которая провела в таком состоянии два с половиной года. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли разросшиеся деревья в саду женщины — сильный ветер мог их повалить. У покойной не было родственников, а соседи предположили, что она уехала во время пандемии. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Власти взяли на себя оплату похорон.

Александра Качан
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