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В Москве простились с народным артистом России Геннадием Юхтиным

В ритуальном зале ЦКБ состоялось прощание с актером Геннадием Юхтиным

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

В Москве простились с народным артистом России Геннадием Юхтиным, скончавшимся на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала оргсекретарь Гильдии актеров кино Дома кинематографистов Юлия Канавец, прощание состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). На церемонию пришли друзья, близкие и коллеги актера.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что будет рассмотрен вопрос об увековечивании памяти артиста. Герасимов пояснил, что этой темой займутся, если поступит соответствующий запрос.

О смерти звезды фильмов «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате» Геннадия Юхтина стало известно 18 февраля. За последний месяц актера дважды госпитализировали. У него были выявлены COVID-19 и вирусная пневмония.

Геннадий Юхтин также прославился по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Кроме того, он появлялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтину было присуждено звание народного артиста России.

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Марина Погосян
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