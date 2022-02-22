Тренера второй раз за сезон уволили из клуба РПЛ

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте подмосковной команды.

Уточняется, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Также работу в клубе завершил тренерский штаб Черевченко.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист», — заявил Черевченко.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко с поста главного тренера. Первый уход состоялся в октябре прошлого года. Спустя месяц специалист вернулся в команду. «Химки» с 14 очками после 18 туров занимают последнее место в чемпионате России.