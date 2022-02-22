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Спорт

Тренера второй раз за сезон уволили из клуба РПЛ

Игорь Черевченко уволен с поста главного тренера «Химок»

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте подмосковной команды.

Уточняется, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Также работу в клубе завершил тренерский штаб Черевченко.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист», — заявил Черевченко.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко с поста главного тренера. Первый уход состоялся в октябре прошлого года. Спустя месяц специалист вернулся в команду. «Химки» с 14 очками после 18 туров занимают последнее место в чемпионате России.

Алексей Гусев
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