Украина заявила о готовности сражаться

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева сражаться, если не останется выбора, однако страна в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на «провокации» России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского министра, страна действует методами дипломатии с большой сдержанностью и не будет поддаваться «провокациям». «Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ», — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба выступил за разрыв дипломатических отношений с Россией. Он назвал разрыв отношений с Москвой своевременным, продуманным и отвечающим интересам Украины. Глава МИД заверил, что в Киеве проанализировали все возможные последствия такого шага. Он добавил, что отношения между Украиной и Россией «опустились ниже дна».

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.