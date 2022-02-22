ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала переговоры единственным способом устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине. Об этом она заявила на заседании СБ ООН, трансляция которого ведется на YouTube.

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок», — сказала она. Ди Карло отметила, что «в условиях нынешних рисков и неопределенности» важно вести диалог.

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось в 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.