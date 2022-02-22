В Госдуме назвали условие для «выживания» Минских соглашений

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал условием для «выживания» Минских соглашений позицию Организации Объединенных наций (ООН) и мирового сообщества, которые смогут принудить Киев к выполнению договоренностей. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Депутат подчеркнул, что сейчас вопрос о судьбе Минских соглашений стоит довольно остро. По словам Швыткина, пока это единственный путь избежать войны.

«Минские соглашения со стороны Украины заведены в тупик. Киев и не собирался их выполнять, несмотря на готовность сделать это на словах», — пояснил он и заверил, что Россия готова защитить народ Донбасса.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщал, что Россия не является субъектом Минских соглашений, она лишь участник с точки зрения гарантов. Он отметил, что Минские соглашения были «похоронены» Киевом, а Россия, в свою очередь, констатировала их «смерть».

О том, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения, заявили президент Финляндии Саули Ниинисте, председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсекретарь ассамблеи Роберто Монтелла.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.