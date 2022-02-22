В Госдуме раскрыли позицию России по Минским соглашениям

Россия не является субъектом Минских соглашений, она лишь участник с точки зрения гарантов. Эту позицию Москвы раскрыл глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет Znak.com.

По словам депутата, Минские соглашения были «похоронены» Киевом, а Россия, в свою очередь, «констатировала их смерть». «Когда Украина отказалась соблюдать Минские соглашения, то Франция и Германия даже не потребовали от нее извинений ни разу», — добавил Калашников.

Он уточнил, что с точки зрения международного права Россия не сделала ничего из ряда вон выходящего.

О том, что признание РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения, заявили президент Финляндии Саули Ниинисте, председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсекретарь ассамблеи Роберто Монтелла.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва продолжит работать в рамках Минских соглашений, однако не планирует допускать новой кровавой бойни в Донбассе. Он напомнил, что ДНР и ЛНР еще до заключения Минских соглашений провозгласили свою независимость.

