Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе

Предсказывать какую-то канву конкретных действий после решения ввести российские войска в Донбасс невозможно, все зависит от ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Во-первых, я не сказал, что наши войска вот сейчас прямо пойдут туда после нашей с вами встречи здесь. Второе: предсказывать какую конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о планах российских войск в Донбассе.

Ранее 22 февраля Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом после соответствующего обращения главы государства. Согласно тексту постановления, оно вступает в силу с момента его подписания спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Президент России 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Принять такое решение посоветовали главе государства члены Совета безопасности России в полном составе. Заседание Совбеза состоялось после того, как 21 февраля руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать суверенитет республик.