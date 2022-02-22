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Прогулявший работу россиянин выдумал историю с похищением и стал фигурантом дела

Волгоградец выдумал историю о похищении, чтобы его не уволили за прогулы на работе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Волгограда выдумал историю о своем похищении, чтобы его не уволили за прогулы на работе. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Удалось установить, что 42-летний россиянин работал на одном из городских заводов. На предприятии он не появлялся с 11 по 20 января. Не желая быть уволенным за прогулы, мужчина заявил в полицию о своем похищении неизвестными.

Житель Волгограда уверял, что его силой удерживали как раз всю первую рабочую неделю после новогодних каникул.

После проверки оперативников выяснилось, что никакого похищения на самом деле не было. Следователи подчеркнули, что таким образом россиянин надеялся получить от полицейских официальный документ, подтверждающий его отсутствие по месту работы.

Ранее жительница Якутии позвонила в полицию и заявила о собственном похищении. Россиянка была пьяна, а свой ложный вызов объяснила тем, что ей нужно было с кем-то поговорить. Также она рассказала о стрессе из-за гибели своего ребенка. Позже выяснилось, что у россиянки есть 17-летняя дочь, и она жива.

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Анна Щербакова
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