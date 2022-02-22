В США высказались о новой встрече Байдена и Путина

США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. О новой встрече двух лидеров высказался высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не может обещать встречу в условиях, когда Москва, по мнению американских властей, готовится к военным действиям против Украины.

При этом комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты открыты для такого взаимодействия.

«Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса», — добавил он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Москву в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Российская сторона неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.