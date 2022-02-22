Белый дом назвал последние события на Украине российским «вторжением»

В администрации США рассматривают последние события на Украине как начало российского «вторжения». С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», — заявил представитель Белого дома в эфире телеканала CNN на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.