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Белый дом назвал последние события на Украине российским «вторжением»

Белый дом рассматривает события на Украине как начало «вторжения» России в страну

Фото: Al Drago / Reuters

В администрации США рассматривают последние события на Украине как начало российского «вторжения». С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», — заявил представитель Белого дома в эфире телеканала CNN на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

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Николай Чигасов
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