Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документах отмечается, что Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР.

«В Договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах», — говорится в тексте.

Указ о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал вечером в понедельник, 21 февраля. Такое решение было принято им после состоявшегося в тот же день внеочередного заседания Совета безопасности России, все члены которого поддержали его.

22 февраля Государственная Дума единогласным решением ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. После соглашения поддержал Совет Федерации.