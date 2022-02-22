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Зеленский отказался обсуждать с лидерами фракций разрыв дипотношений с Россией

Депутат Рады Бойко заявил, что Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с РФ с фракциями
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать разрыв дипломатических отношений с Россией на встрече с лидерами фракций. Также не рассматривалось введение военного положения в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Этот вопрос не обсуждался. Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного», — сообщил парламентарий.

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Основной темой заседания стала безопасность, в нем приняли участие руководители парламентских фракций, офиса президента, представители всех силовых структур, которые предоставили информацию о состоянии дел на границе и на востоке страны.

Бойко подчеркнул, что в настоящее время необходимо международное посредничество для решения проблемы дипломатическим путем.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После этого МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного и направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

Марина Совина
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