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Признание Россией ДНР и ЛНР назвали спасением для Зеленского

Эксперт Лозанский назвал признание Россией ДНР и ЛНР спасением для президента Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому сохранить власть в стране. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт указал на то, что у Зеленского не было возможности выполнить Минские соглашения, и назвал признание ДНР и ЛНР возможным спасением для украинского лидера.

«Любой даже намек на их выполнение — это моментально Майдан в кубе, ему [Владимиру Зеленскому] пришлось бы бежать. А теперь он может спокойно ждать санкций, и ему больше ничего не грозит, так как Минские соглашения похоронены», — объяснил Лозанский.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение российский лидер объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Алевтина Запольская
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