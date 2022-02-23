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Посла России вызвали в МИД Чехии для объяснения позиции Москвы по Украине

Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии для объяснения позиции Москвы по Украине

Фото: Shutterstock

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии для того, чтобы тот объяснил позицию Москвы по Украине. Об этом пишет издание České noviny.

Отмечается, что дипломат покинул здание министерства примерно через 25 минут. Его вызвали к заместителю министра Чехии по правовым и консульским вопросам Мартину Смолеку.

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Вскоре чешский МИД должен представить письменное заявление по итогам прошедшей встречи. Сам Змеевский не стал комментировать вызов в ведомство журналистам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Виктория Кондратьева
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