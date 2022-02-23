США пригрозили санкциями крупнейшим банкам России

США готовы ввести санкции против двух крупнейших российских банков «нажатием кнопки». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Не называя конкретных организаций, он отметил, что совместно эти два фининститута «обладают активами на 750 миллиардов долларов, что составляет половину всей российской банковской системы». Также пресс-секретарь внешнеполитивеческого ведомства отметил, что «ни один финансовый институт России не может чувствовать себя в безопасности».

Агентство отмечает, что ранее США угрожали санкциями Сбербанку и ВТБ.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России 22 февраля. Поводом для них стало признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Минфин США отрежет от системы долларовых расчетов госкорпорацию ВЭБ.РФ, опорный банк российской оборонки Промсвязьбанк и десятки их дочерних организаций, в том числе московский футбольный клуб ЦСКА