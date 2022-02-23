Байден анонсировал санкции против России

Президент США Джо Байден анонсировал введение санкций против России из-за признания Донбасса. Речь идет об ограничениях в отношении российских элит и банков, а также госдолга. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома сообщил, что санкции будут ужесточаться исходя из действий России на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены США в 2014 году.

Я собираюсь начать с введения санкций, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями Джо Байден президент США

По словам Байдена, Вашингтон тесно сотрудничал с союзниками и партнерами в Европе и по всему миру для подготовки ответа на действия Москвы.

Как я и сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену также и для нас. Мы должны быть честны. Однако по мере того, как мы будем это делать, я намерен принять серьезные действия, чтобы ущерб от наших санкций затрагивал российскую экономику, а не нас Джо Байден президент США

При этом он признал, что санкции США против России затронут американскую экономику и пообещал защитить ее и принять меры, чтобы нанесенный ущерб оказался минимальным.

Американский президент добавил, что Вашингтон будет следить за ситуацией на рынках энергоносителей после введения ограничений против РФ и использовать любые возможности для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен.

Санкции США

Позднее Минфин США объявил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. Под ограничения попали «Промсвязьбанк» и его 17 «дочек», включая финансовые и технологические, попали под санкции. В отношении ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию также введены санкции. Меры США затронули дочерние компании ВЭБ в России, Белоруссии, на Украине, а также в Гонконге.

Высокопоставленный представитель американской администрации объяснил, что санкции против России не являются самоцелью. Они призваны сдержать приписываемую Москве «агрессию» против Украины и предотвратить человеческие жертвы.

При этом, по заявлению Вашингтона, такой пакет санкций не является окончательным. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку они надеются на эффект сдерживания.

Важно понимать, что санкции не являются целью сами по себе. Они нацелены на то, чтобы сдержать агрессию России и предотвратить человеческие жертвы на Украине Высокопоставленный представитель американской администрации

Представитель американской администрации высокого ранга также допустил, что США могут отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT. «Это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.

При этом Псаки позднее отмечала, что США не могут предсказать, войдет ли отключение РФ от системы SWIFT в возможный новый пакет санкций, но рассматриваются разные варианты. По ее словам, решение будет зависеть от ситуации вокруг Украины.

Ответ России

После объявления США о введении санкций заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва может принять ответные санкции против Вашингтона. По его словам, ограничения будут «адекватные, не обязательно симметричные».