В России анонсировали ответные санкции в отношении США

Россия может принять ответные санкции против США, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишет РИА Новости.

Ограничительные меры в отношении Вашингтона будут «адекватные, не обязательно симметричные», анонсировал он.

Во вторник, 22 февраля, американский президент Джо Байден объявил о введении санкций США против России. Ожидается, что в среду, 23 февраля, блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга.

Политик пообещал, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. Москва неоднократно опровергала эти догадки. Президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков алармистскими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов.

