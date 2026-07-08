Депутат Журова: НАТО хочет сделать Украину буферной страной для атак на Россию

Европейские политики делают заявления о необходимости усиления поддержки Украины, потому что их запугали мифами о российской угрозе, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на соответствующий призыв премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Ранее европейский политик высказалась о необходимости усилить поддержку Украины и давление на Россию, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте.

«Они что имеют в виду под победителем? Понятно, что НАТО ставит целью, что будет использовать Украину как территорию, которая рядом с нами, и нам постоянно угрожать. Понятно, что Европа, напуганная непонятными мифами, так себя ведет сейчас. Поэтому, конечно, они считают, что Украина должна стать площадкой для НАТО. Они же не хотят свои страны отдавать полностью НАТО. Они хотят, чтобы была какая-то буферная страна. Вот они посчитали, что Украина как раз сильно подходит, и, если что, то все боевые действия в будущем опять же будут разворачиваться на территории Украины, даже если они, Европа или НАТО, захотят какую-то атаку вести на Россию, то это будет со стороны Украины. Они этого добиваются», — высказалась депутат.

Политик напомнила, что Россия первоначально выступала против продвижения НАТО на восток, так как это угрожает безопасности страны.

«В общем-то, все это было начато по этой причине. А так, каждый будет высказывать это. Они встретились с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, поговорили, он их убедил, наговорил им — они в очередной раз делают такие высказывания. Им надо объяснять, что мы для них враг, угроза и так далее. По-другому никак. Это всегда стратегия НАТО. Оно когда-то по-другому себя вело?» — поделилась Журова.

Европейские лидеры также пытаются с помощью агрессивной антироссийской риторики объяснить населению увеличивающиеся взносы в НАТО, полагает парламентарий.

«Уровень жизни людей в Европе падает. "Почему мы в НАТО отдаем такие деньги? Мы отдаем, потому что НАТО нас будет защищать". Поэтому эти все байки людям и рассказывают. А как еще? Правительства никак еще оправдаться перед людьми своими не могут за все эти траты, которые идут не на социальные нужды, а на обеспечение Украины оружием. Им всегда нужен был враг для того, чтобы объяснить, куда тратятся деньги», — заключила собеседница «Ленты.ру».

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. «Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — добавил он.

