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США объяснили санкции против России

Чиновник объяснил, что санкции США призваны сдержать «агрессию» России против Украины

Фото: Pixabay

Высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга объяснил введение санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве «агрессию» против Украины и предотвратить человеческие жертвы. «Важно понимать, что санкции не являются целью сами по себе. Они нацелены на то, чтобы сдержать агрессию России и предотвратить человеческие жертвы на Украине», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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