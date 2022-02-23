В Крыму раскрыли размер убытков от водной блокады Украины

Глава комитета по законодательству парламента Крыма, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов раскрыл РИА Новости размер убытков от водной блокады полуострова со стороны Украины.

По словам члена парламента, подтвержденная сумма убытков, нанесенных бюджету Крыма водной блокадой со стороны Украины, уже превысила 150 миллиардов рублей. «Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти», — пояснил Трофимов.

Также он рассказал, что в ходе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, среди которых есть химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы, пострадавшие из-за блокады воды.

Ранее Трофимов сообщил, что власти полуострова подготовили первый иск к Киеву по водной блокаде. По его словам, иск предъявят Украине в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, агентства водных ресурсов, а также управления Северо-Крымского канала.