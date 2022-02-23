Демократы США попросили провести закрытый брифинг по Украине

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер попросил администрацию президента Джо Байдена провести закрытый брифинг по ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.

«Шумер запросил проведение брифинга для всех сенаторов по России и Украине», — отмечается в заявлении.

В настоящее время конгрессмены находятся на отдыхе и вернутся к работе только в понедельник, 28 февраля. В настоящее время неизвестно, соберутся ли они ради брифинга до выходных, или он будет проведен после их возвращения.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

