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Отоларинголог рассказал о последствиях омикрона для детей

Отоларинголог Зайцев рассказал о длительных проблемах с аденоидами у детей из-за омикрона

Фото: Pixabay

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал о последствиях появления омикрон-штамма коронавирусной инфекции в России для детей. Медик отметил, что у подростков стали чаще обнаруживаться длительные проблемы с аденоидами.

«Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту — воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям — разрастанием аденоидов. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», — заявил специалист.

По его словам, если вовремя обнаружить у ребенка острый аденоидит, это поможет избежать хирургического вмешательства. Подобный недуг может появиться как у совсем маленьких детей, так и у школьников, подчеркнул Зайцев.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила об отсутствии дельтакрон-штамма коронавируса в России. Она отметила, что в настоящее время данных о новом варианте COVID-19 мало, чтобы можно было оценить его опасность.

Марина Совина
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