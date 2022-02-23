Роспотребнадзор заявил об отсутствии дельтакрон-штамма в России

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с РИА Новости заявила об отсутствии дельтакрон-штамма коронавируса в России.

По словам эксперта, сейчас данных о новом варианте COVID-19 мало, чтобы оценить его опасность. «Пока в России этот вариант — дельтакрон — не обнаружен», — сообщила Черкашина.

Представитель ведомства заявила, что, вероятнее всего, его свойства будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Поэтому можно предполагать, что новый вариант коронавируса будет ближе по своим свойствам к омикрону.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.