Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Роспотребнадзор заявил об отсутствии дельтакрон-штамма в России

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что дельтакрон-штамм в России пока не обнаружен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с РИА Новости заявила об отсутствии дельтакрон-штамма коронавируса в России.

По словам эксперта, сейчас данных о новом варианте COVID-19 мало, чтобы оценить его опасность. «Пока в России этот вариант — дельтакрон — не обнаружен», — сообщила Черкашина.

Представитель ведомства заявила, что, вероятнее всего, его свойства будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Поэтому можно предполагать, что новый вариант коронавируса будет ближе по своим свойствам к омикрону.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Взрыв в Донецке назвали терактом для запугивания журналистов
Роспотребнадзор заявил об отсутствии дельтакрон-штамма в России
В санкциях против России увидели угрозу для США
Посол России посоветовал США заставить Киев сесть за стол переговоров
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
Российский посол в Оттаве пообещал ответ Москвы на санкции Канады
Антонов рассказал о вере Украины в возможность разрешить конфликт силовым путем
В России спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Австралия анонсировала введение санкций против России
Названы полезные овощи и фрукты до конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.