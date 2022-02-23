Кубинские геи спаслись от репрессий властей в России

Пара геев с Кубы бежала от репрессий властей на родине и нашла убежище в России. Свою историю мужчины рассказали Telegram-каналу Baza.

Орелис и Джуниор работали независимыми журналистами на Кубе, и часто выпускали критические материалы о положении дел в стране. После волны протестов летом 2021 года Орелис подвергся преследованиям со стороны властей, и более месяца провел в тюрьме. Мужчина утверждает, что в заключении подхватил стафилококковую инфекцию и полностью облысел, а представители власти не оказывали ему необходимой медицинской помощи.

Орелис рассказал, что один из допрашивавших его правоохранителей, рекомендовал ему уехать с Кубы, чтобы спастись, однако предупредил, что, если он будет высказываться негативно о родной стране, он больше никогда не сможет вернуться. «Я уехал, и я знаю, что никогда не смогу вернуться на Кубу если не падет диктатура», — говорит мужчина.

В итоге Орелис и Джуниор решили уехать в Россию. Они признались, что сначала боялись поездки, но жизнь в России им очень понравилась. Однако теперь кубинцы столкнулись с перспективой депортации на родину, так как у них остался всего месяц действия туристической визы. Они боятся, что не смогут получить политическое убежище.

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