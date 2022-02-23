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Кубинские геи спаслись от репрессий властей в России

Пара кубинских геев уехала в Россию, спасаясь от преследований на родине

Кадр: Telegram-канал Baza

Пара геев с Кубы бежала от репрессий властей на родине и нашла убежище в России. Свою историю мужчины рассказали Telegram-каналу Baza.

Орелис и Джуниор работали независимыми журналистами на Кубе, и часто выпускали критические материалы о положении дел в стране. После волны протестов летом 2021 года Орелис подвергся преследованиям со стороны властей, и более месяца провел в тюрьме. Мужчина утверждает, что в заключении подхватил стафилококковую инфекцию и полностью облысел, а представители власти не оказывали ему необходимой медицинской помощи.

Орелис рассказал, что один из допрашивавших его правоохранителей, рекомендовал ему уехать с Кубы, чтобы спастись, однако предупредил, что, если он будет высказываться негативно о родной стране, он больше никогда не сможет вернуться. «Я уехал, и я знаю, что никогда не смогу вернуться на Кубу если не падет диктатура», — говорит мужчина.

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В итоге Орелис и Джуниор решили уехать в Россию. Они признались, что сначала боялись поездки, но жизнь в России им очень понравилась. Однако теперь кубинцы столкнулись с перспективой депортации на родину, так как у них остался всего месяц действия туристической визы. Они боятся, что не смогут получить политическое убежище.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ФСБ решил решил совершить трансгендерный переход. Теперь его зовут Катерина Майерс.

Никита Савин
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