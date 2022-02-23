Россиянам объяснили причины фотографирования в банках

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин объяснил россиянам, по каким причинам их фотографируют в банках или при передаче карты на дому курьером. Таким образом финансовые организации собирают биометрические данные клиентов, заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, это право закреплено Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», но правовая норма позволяет размещать информацию о гражданине в электронных базах только с письменного согласия человека, которое можно отозвать в любой момент, написав соответствующее заявление. Устное согласие не является основанием для этого.

Комягин подчеркнул, что банк не вправе отказать клиенту в выдаче карты или оформлении кредита, если тот не дал согласия на сбор и обработку биометрических данных, однако может ссылаться на внутренние регламенты. В этом случае можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Полученные сведения финансовые организации передают в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте. Юрист полагает, что согласие на их передачу не несет в себе какой-либо серьезной угрозы гражданам.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил забрать у банков собираемые ими биометрические данные россиян. По его словам, в следующем году будет разработан механизм передачи биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС), при этом кредитные организации не смогут хранить у себя копии образцов данных россиян.

