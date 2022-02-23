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Банковский гигант предупредил о возможном падении американского фондового рынка

Инвестбанк Goldman Sachs рассказал о возможных рисках конфликта на Украине

Фото: Джина Мун / РИА Новости

Аналитики инвестиционного гиганта Goldman Sachs предупредили о возможности падения американского фондового рынка и индекса S&P 500 на 6 процентов по сравнению с уровнем на момент закрытия торгов 18 февраля. Сильнее всего пострадают активы японских и европейских компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стратеги Goldman Sachs в своих расчетах основывались на чувствительности глобальных активов к рублю. Они посчитали, что в худшем случае падение курса рубля на 10 процентов приведет к росту цен на нефть на 13 процентов. Кроме того, при самом пессимистичном сценарии европейские и японские акции потеряют около 9 процентов, а курс евро к доллару снизится на 2 процента.

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В попытке ограничить риски трейдеры начали активно продавать акции и покупать облигации на фоне эскалации напряженности на Донбассе. «В январе напряженность в отношениях между Россией и Украиной влияла в основном на местные активы, но в феврале ее последствия начали сказываться и на глобальных активах», — пишут аналитики Goldman Sachs. Они отметили, что при возникновении открытого военного конфликта экономические риски увеличатся.

В случае деэскалации напряженности рубль укрепится, американские акции вырастут примерно на 6 процентов, а доходность облигаций увеличится, отмечают стратеги банка.

«По сути, мы сейчас ждем санкций против России со стороны Запада, которые повысят финансовую нестабильность на мировых рынках, — считает аналитик IG Markets Ltd. Кайл Родда. — Затем в качестве ответной меры будут сокращены поставки газа в Европу, из-за чего начнется резкий рост цен на него, который скажется на спросе и вызовет рост инфляции».

Не все финансовые организации настроены по отношению к экономике пессимистично. Аналитики банка JPMorgan Chase & Co назвали мрачные прогнозы в отношении фондовых рынков ошибочными. Они считают важным сохранять оптимизм в отношении инвестиций и не обращать внимание на предсказания экономических спадов.

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Платон Щукин
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