Китай и Россию назвали главными гарантами безопасности и мира

В современных условиях Китай и Россия являются главными гарантами сохранения мира и обеспечения безопасности во всем мире. С таким заявлением выступил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, цитату приводит «Интерфакс».

По его словам, обе стороны можно назвать гарантами стабильности, потому что они заинтересованы «в управлении глобальной безопасностью» и сообща «выступают за реализацию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности».

«Как гласит китайская пословица, "близкий сосед лучше дальней родни". Китай и Россия — добрые соседи, это соседство нельзя разорвать. Они являются подлинными партнерами, и это партнерство нельзя разрушить и подавить», — считает посол.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Пекин понимает предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе и пообещал, что КНР сохранит «твердые позиции» для предупреждения «отдельным странам и военно-политическим союзам».

При этом китайская сторона не стала поддерживать признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, все стороны в ситуации вокруг Украины должны проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации. При этом постпред Китая не высказался в поддержку территориальной целостности Украины.