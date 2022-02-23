Нарколог развеял популярный миф о выходе из похмелья

Эффективность рассола для выхода из похмелья является популярным мифом среди россиян. Это и еще три заблуждения в разговоре с «Лентой.ру» развеял главный врач клиники «Зависимость24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, во всех рассолах содержится большое количество соли, которая будет удерживать воду в организме, мешая выводу токсинов и провоцируя обезвоживание.

С похмелья лицо у людей и так все отечное, как у шарпея, хотя в целом идет обезвоживание Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Особенно вредным является рассол на маринаде, потому что он содержит уксусную кислоту, которая сама по себе является продуктом полураспада алкоголя.

Рассол из солений менее вреден, и им можно улучшить водно-электролитный баланс, но тем не менее существуют более эффективные способы добиться улучшения своего состояния.

Другим популярным заблуждением является мнение о том, что прийти в себя можно, снова употребив алкоголь.

Ни в коем случае нельзя опохмеляться. Никакого «подобное подобным» и «клина клином», потому что это приведет к дальнейшему употреблению и росту количества недоокисленного алкоголя Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Не рекомендовал Казанцев и походы в баню после возлияний. Особенно опасны они для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Часто это еще сопровождается пивом. Человек повторно пьянеет, не чувствует свой организм и падает на дно пустого бассейна, что называется», — заявил врач.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что лучшей закуской к алкоголю является картофельное пюре. По его словам, картофель замедляет всасывание алкоголя в кровь.