Российский нарколог назвал лучшую закуску к алкоголю

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал блюдо, которое, по его мнению, является лучшей закуской к алкогольным напиткам. Об этом сообщает ТАСС.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь», — заявил врач. Кроме того, он напомнил, что не стоит запивать спиртное газированными напитками, так как содержащийся в них углекислый газ усиливает всасываемость алкоголя.

Брюн также рассказал, что закусывать алкоголь сладостями тоже не следует, потому что это может усилить интоксикацию и привести к более тяжелому похмелью.

Специалист посоветовал выбирать для праздничного застолья легкие спиртные напитки с малым содержанием алкоголя. «Мой совет очень простой — сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов», — сказал Брюн.

Нарколог вдобавок заявил, что отсутствие движения усиливает опьянение. Он предложил провести праздники активно — гулять, играть в снежки, петь и танцевать.

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