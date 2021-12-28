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Российский нарколог назвал лучшую закуску к алкоголю

Нарколог Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской для спиртного

Фото: digifoodstock.com / Globallookpress.com

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал блюдо, которое, по его мнению, является лучшей закуской к алкогольным напиткам. Об этом сообщает ТАСС.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь», — заявил врач. Кроме того, он напомнил, что не стоит запивать спиртное газированными напитками, так как содержащийся в них углекислый газ усиливает всасываемость алкоголя.

Брюн также рассказал, что закусывать алкоголь сладостями тоже не следует, потому что это может усилить интоксикацию и привести к более тяжелому похмелью.

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Специалист посоветовал выбирать для праздничного застолья легкие спиртные напитки с малым содержанием алкоголя. «Мой совет очень простой — сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов», — сказал Брюн.

Нарколог вдобавок заявил, что отсутствие движения усиливает опьянение. Он предложил провести праздники активно — гулять, играть в снежки, петь и танцевать.

Ранее врачи дали россиянам советы по восстановлению сил после застолья. В первую очередь, специалисты рекомендуют как следует отоспаться после праздника.

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Никита Савин
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