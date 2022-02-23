Назван уровень недельной инфляции

Инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 8,84 процента в годовом выражении. Неделей ранее рост цен достигал уровня 8,75 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Минэкономразвития.

Основным фактором, влияющим на изменение темпов роста, в документе названа волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,39 процента, подсчитали в ведомстве. Сильнее всего увеличилась стоимость мясопродуктов, масла и жиров, молока и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий. Однако в секторе непродовольственных товаров инфляция замедлилась с 0,12 процента до 0,1 процента.

Ранее Минэкономразвития и Центробанк пересмотрели прогноз по инфляции по итогам 2022 года. С равных таргету 4 процентов в конце года ожидания выросли до 5,9 процента и 5-6 процентов соответственно. В 2021 году инфляция составила 8,39 процента.