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Украинский омбудсмен заявила о закрытии КПП в Крыму для граждан Украины

Украинский омбудсмен Денисова заявила, что пункты пропуска в Крыму закрыли для украинцев

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» закрыли на въезд и выезд для граждан Украины. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, российская сторона в течение двух последних часов не пустила в Крым около 50 граждан Украины. «Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами», — написала она. Выехать из Крыма также невозможно, утверждает омбудсмен.

При этом Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины сообщил, что все КПП на границе с Крымом работают в штатном режиме. Однако ближе к вечеру участились случаи отказа во въезде, заявили там, подтвердив информацию о том, что на полуостров не пустили около полусотни украинцев.

Марина Совина
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