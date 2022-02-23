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Лукашенко раскрыл истинные цели политики США в Восточной Европе

Президент Белоруссии Лукашенко: США хотят поиграть в «войнушку» в Восточной Европе
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

По словам политика, белорусы не могут чувствовать себя в безопасности, так как после «позорного» ухода американских войск из Афганистана «освободились силы», которые «надо чем-то занять». Лукашенко считает, что теперь США хотят использовать армию для решения внутренних и внешних вопросов.

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«Это они хотят навязать здесь нам "войнушку", чтобы навсегда этот славянский центр отстегнуть от противостояния с ними, а потом разобраться один на один с Китаем. Это — их главный замысел», — раскрыл истинные цели США Лукашенко.

Он напомнил, что восточнославянские народы никогда не были агрессорами. По его словам, они всегда защищались и спасали другие государства, чье руководство сегодня забыло об этих исторических фактах.

В январе стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения большего количества войск в Восточную Европу. Усиление группировки войск военными из западноевропейских баз может произойти на фоне эскалации на Украине.

Марина Совина
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