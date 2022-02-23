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Мужчин предупредили о последствиях COVID-19

Российские урологи заявили о снижении тестостерона у мужчин после COVID-19 на три месяца

Фото: Pixabay

Российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева выяснили, что коронавирус влияет на эндокринную систему мужчин. У них могут появиться трудности с потенцией, а также иные проблемы, пишут «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Andrology.

Урологи обследовали 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца, вошедших в контрольную группу. У переболевших не нашли воспалений и нарушений кровостока, однако зафиксировали у них снижение тестостерона. Медики предупредили о последствиях коронавируса и заявили, что они могут сохраняться в течение трех месяцев.

«Точная причина подобного снижения все еще обсуждается, но наиболее вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19», — объяснил Еникеев.

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Профессор добавил, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных пациентов.

«Нам удалось показать, что уровень гормонов приходит в норму через три месяца после выздоровления. То же касается спермы мужчин: если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение ее качества, то через три месяца все изменения исчезают», — отметил ученый.

В свою очередь врач-уролог высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова заявила, что проблемы с репродуктивной системой мужчин могут быть признаками постковидного синдрома. Среди таких проявлений снижение сексуального влечения, уровня тестостерона в крови, уменьшение объема эякулята и изменения показателей в спермограмме. Эти симптомы отражаются и на психическом здоровье мужчин.

Ранее доктор наук объяснил проблемы с потенцией из-за коронавируса. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев связал слабую эрекцию после COVID-19 с нарушением работы сосудов.

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Марина Совина
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