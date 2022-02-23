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Эпидемиолог назвал переболевшим COVID-19 россиянам сроки поездки на море

Эпидемиолог Константинов посоветовал переболевшим COVID-19 воздержаться от поездок на море

Фото: Pixabay

Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов в разговоре с RT назвал срок, который переболевшим COVID-19 россиянам необходимо переждать до того, как поехать отдыхать на море.

«От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия», — заявил специалист.

Он посоветовал воздержаться от подобных путешествий хотя бы в течение месяца после выздоровления даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Врач добавил, что у постковидного синдрома имеются долгосрочные патологические проявления, способные оставаться у переболевшего более трех месяцев после того, как он поправился.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, показатель в ближайшее время опустится ниже 100 тысяч случаев в сутки.

Марина Совина
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