Эпидемиолог назвал переболевшим COVID-19 россиянам сроки поездки на море

Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов в разговоре с RT назвал срок, который переболевшим COVID-19 россиянам необходимо переждать до того, как поехать отдыхать на море.

«От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия», — заявил специалист.

Он посоветовал воздержаться от подобных путешествий хотя бы в течение месяца после выздоровления даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Врач добавил, что у постковидного синдрома имеются долгосрочные патологические проявления, способные оставаться у переболевшего более трех месяцев после того, как он поправился.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, показатель в ближайшее время опустится ниже 100 тысяч случаев в сутки.