Украинские власти усилят охрану Мариуполя

Украинские власти усилят охрану города Мариуполя в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Отмечается, что данное решение поднималось на селекторном совещании с главами областных государственных администраций и мэрами относительно введения чрезвычайного положения в стране. На нем чиновники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, а также действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей и властей Мариуполя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести в стране режим ЧП на 30 суток. Он начнет действовать с полуночи 24 февраля.