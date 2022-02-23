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Зеленский предложил ввести на Украине режим ЧП на 30 суток

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде ввести режим ЧП

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести в стране режим ЧП на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента, режим ЧП начнет действовать с полуночи 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении режима чрезвычайного положения, который будет действовать на территории всей страны за исключением Донецкой и Луганской областей. «Согласно действующему законодательству, режим будет введен на 30 дней», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уточнив, что в дальнейшем режим ЧП могут продлить до 60 дней, однако для этого президент должен выпустить соответствующий указ.

Евгений Шульгин
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