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На Украине рассказали о сроках ввода режима ЧП

Представитель СНБО Данилов уточнил, что режим ЧП на Украине планируют ввести на 30 дней

Фото: Иван Николаев / ТАСС

Предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины режим чрезвычайного положения (ЧП) могут ввести на территории страны на 30 дней. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на странице ведомства в Facebook.

«Согласно действующему законодательству, режим будет введен на 30 дней», — подчеркнул Данилов, уточнив, что в дальнейшем режим ЧП могут продлить до 60 дней, однако для этого президент должен выпустить соответствующий указ.

Представитель СНБО указал, что в обоих случаях для утверждения положения необходимо провести голосование в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что СНБО принял решение о введении режима чрезвычайного положения, который будет действовать на территории всей страны за исключением Донецкой и Луганской областей.

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Варвара Кошечкина
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