Бывший посол Сербии рассказал о желании НАТО «задушить» Россию

НАТО годами желает окружить и задушить Россию, заявил историк и дипломат, бывший посол Сербии в России Славенко Терзич, пишет ТАСС.

По его словам, именно поэтому российская сторона имеет право требовать от Запада гарантий безопасности. Дипломат добавил, что Североатлантический альянс годами «упорно приближается» к границам России. «НАТО представляет себя как оборонительный союз, но мы 100 раз видели, что это не так», — считает он.

По словам бывшего посла, Россия обороняется, а не нападает. «НАТО пытается, используя бывшие советские республики, постепенно обложить и задушить Россию», — пришел он к выводу.

Ранее в Кремле рассказали, что отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».