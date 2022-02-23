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На Украине заявили об отсутствии планов по созданию ядерного оружия

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует восстанавливать ядерный арсенал

Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не планирует создавать ядерное оружие и восстанавливать ядерный арсенал. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — приводит слова дипломата агентство.

Заявление глава МИД Украины сделал во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом.

Ранее США отказались поставлять ядерные вооружения Украине. Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Никита Савин
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