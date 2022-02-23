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78 процентов россиян поддержали подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР

Опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобрили подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Большинство россиян (78 процентов) одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ЛНР иДНР). Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Скорее не поддерживают» такое решение 14 процентов опрошенных.

При этом три четверти опрошенных россиян (73 процента) согласны с решением президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Уточняется, что 16 процентов из числа опрошенных высказались против, а 11 процентов (каждый девятый) — затруднились ответить.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 78 процентов граждан поддержали решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Варвара Кошечкина
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